國光生破傷風疫苗新廠已通過衛福部食藥署GMP查廠認證，將儘速完成藥證展延，預計明年復產上市。由於國光破傷風類毒素是國內唯一取得藥證的破傷風疫苗，明年起每年將可穩定供應一百萬劑破傷風疫苗，徹底解決現行因破傷風疫苗仰賴專案進口、供貨不穩導致的缺藥問題。

國光破傷風疫苗由子公司安特羅(6564)銷售，預計在明年第2季全面進入醫療院所，優先滿足台灣需求外，未來計劃將把台灣的破傷風疫苗、腸病毒疫苗銷售到東南亞及大陸市場，持續讓MIT疫苗在國際上發光發熱。

國光生技表示，為提供符合PIC/S GMP規範的產品，2020年董事會決議斥資3億元興建全新的破傷風疫苗廠，並於日前通過食藥署GMP查廠認證。國光生技指出，國光以最高國際規格興建單獨生產破傷風疫苗廠，這不但是台灣唯一的破傷風疫苗廠，在國際上也少有獨立生產破傷風疫苗產線，目的就是為了讓急診必備的破傷風疫苗供應無虞。

破傷風疫苗是預防破傷風桿菌感染引發肌肉僵硬、抽搐等神經重症，尤其外傷、車禍手術患者或孕婦，接種破傷風疫苗被視為最有效的預防方法，國光生技指出，破傷風疫苗新廠取得GMP後，將積極完成後續的藥證展延作業，明年復產上市後將可穩定供應國人所需的破傷風疫苗，讓近年來破傷風疫苗仰賴專案進口、青黃不接導致基層診所屢傳缺藥的問題不再出現。