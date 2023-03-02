法務部行政執行署將於下周二（7日）舉辦全國「123聯合拍賣會」，其中台北分署當天將原售價千萬元的AK珊瑚自然枝樹重新上架拍賣，此外尚有手套口罩組、雨傘、股票進行拍(變)賣，另有位於北市中山區長春路的電梯大樓，拍賣底價1040萬元，歡迎民眾到場競拍。

台北分署表示，原訂於2月份拍賣的AK珊瑚自然枝樹，因故停止拍賣後，將於下周二的拍賣會重新上架。該珊瑚樹為原京華城廠商所有，高28公分，寬37公分，材質為最高等級的天然紅珊瑚，附有寶石鑑定書，原廠商售價千萬元。

另當天拍賣偉智光電科技公司股票4萬5000股及密思博公司股票7萬3769股，還有每組100元的口罩手套組及每支200元的雨傘進行變賣，民眾可到場選購。

至於不動產部分，計有1筆建物及30筆土地進行拍賣，分別坐落在北市中山區、信義區、萬華區、文山區及新北市新店、坪林、石碇、烏來區等地。

其中位於北市中山區長春路的電梯大樓，步行至捷運南京復興站只要4分鐘，交通便利，拍賣底價1040萬元，拍定後點交。