麥當勞推出「甜心卡」至今邁入第16年，消費者只要於門市出示卡片，即可一年內、不限次數享有買A區產品送B區產品的優惠。麥當勞今年將攜手LINE FRIENDS全球著名卡通IP「BT21」，於15日登場，同時宣布15日起部分產品停售。

全新「BT21甜心卡」共有四款設計，分別以「薯條」、「麥克鷄塊」、「蛋捲冰淇淋」與「McCafé」為主題，每一款都有BT21角色們與麥當勞經典美味的趣味互動；另品項也有調整，A區新增金黃地瓜條、雙倍OREO冰炫風及熱蜂蜜奶茶，B區的小杯熱紅茶與小杯熱奶茶則升級為中杯。

麥當勞順應整體消費趨勢，持續提供多樣飲品選擇，並整合現行飲料尺寸，以更符合消費者需求。自3月15日起，茶飲（不含冰紅茶、冰綠茶）／咖啡／巧克力，轉為供應單一尺寸；其餘碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶，則自4月1日起，由原本供應小／中／大杯，改為供應小／中杯。

此外，3月15日起菜單也將新增強棒生力軍，包含「雙層麥香鷄」與「麥克雙牛堡」；原僅於McCafé櫃檯販售的「義式濃縮」、「熱巧克力」、「Evian礦泉水」，也將正式進駐每間麥當勞餐廳飲品菜單。同時，考量消費者喜好與市場情形，3月15日起麥脆鷄翅、經典大早餐、冰沙系列產品、摩卡、冰巧克力則將停止販售。