某社區住戶爆料一名外送員日前到社區送餐時直接扳起社區柵欄硬闖，導致柵欄一度卡住，外送員還直接往前騎，當場扯斷柵欄，事後拒絕賠償稱把歪掉部分掰正就好，該住戶不滿表示，對方甚至找來退休法官協調，怒批對方「滿口謊言，一點悔意都沒有，惡劣至極…又不是生小孩，頭過身就過」。

投訴人在臉書「爆料公社」曝光事發畫面，該名外送員騎經社區入口時，直接用手抬起柵欄並騎穿過，但柵欄卡在騎士與外送箱中間，沒想到騎士未注意仍往前騎，造成柵欄當場被拉扯，原PO說社區後來決定報警求償，該外送員稱當下因趕時間才強行通過，拒絕賠償。

原PO說該社區明明有3個出入口，只有該處有設置柵欄，但對方卻堅持從此進入，對方後來甚至找退休法官協調，還說柵欄歪掉的部分鋸掉就好，原PO發文怒批「滿口謊言，一點悔意都沒有，惡劣至極…又不是生小孩，頭過身就過」，目前已向平台檢舉且提出故意毀損告訴。

其他網友留言「整個行為看起來蠻低能的」、「那根是鋁的，拗回來就直接裂開了」、「這人連鑽都不會鑽，真的很糟糕，外送絕對不適合他」、「這種人可以不要來拉低外送員素質嗎」、「沒辦法，外送就是有這種沒水準又不帶腦的」、「做熊貓的以後業者是不是要做一下智力測驗啊，這樣也要闖」。