大陸《環球時報》報導，據中國航太科工二院消息，該院目前正在規畫超低軌衛星星座建設，將於今年9月具備首發星發射條件。若建成，將可有效降低衛星研製和發射成本、提升訊息獲取和傳輸效率；面對隨機突發事件，能夠快速回應，在短時間內獲取高分辨圖像數據。

中國航太科工二院院長宋曉明表示，當今世界，科技領域的競爭愈發突顯。中共二十大報告提出，加快實施創新驅動發展戰略。把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，「十四五」期間，大陸提出打造全球覆蓋、高效運行的遙測空間基礎設施體系。

宋曉明指出，面對更高解析度、更短重訪週期和更快傳送速率等迫切需求，中國航太科工二院開展超低軌衛星星座建設，以較低的成本實現匹敵傳統軌道衛星系統的探測性能，以充足的衛星數量獲取超過傳統軌道的時間回應性能，以衛星快速批量化製造與發射能力支撐星座建設和應用效能，孵化衛星資訊直接服務大眾的新型產業生態。

據了解，超低軌道通常指高度150至300公里的軌道。相較於傳統軌道，衛星在超低軌飛行可有效降低衛星研製和發射成本、提升訊息獲取和傳輸效率，適用於衛星批量化生產和高密度發射。

以遙測應用為例，在達到同等解析度性能前提下，超低軌衛星可實現重量、成本大幅下降。面對局部衝突或自然災害等隨機突發事件，超低軌衛星能夠快速回應，在短時間內獲取高分辨圖像數據，從而提高對熱點敏感地區的訊息獲取能力，應用價值較高、潛力巨大。

據悉，該超低軌衛星星座正由中國航太科工二院下屬空間工程總體部主導研製。該總體部曾先後成功發射大陸首顆低軌寬頻通信技術驗證衛星，建成大陸首條小衛星智慧生產線，具備獨立自主的超低軌衛星星座設計、研發、製造、運營能力。