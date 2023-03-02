教育部國教署去年1月建置「中小學國際教育2.0全球資訊網」，其中設置有國際交流櫥窗（IEW），為台灣中小學與全球建立相互認識的交流平台，目前已有1443所中小學於IEW上登錄資料，相較2022年又增加了189所，而國外學校則有223所參與。

教育部2020年5月14日發布「中小學國際教育白皮書2.0政策」，鼓勵各校辦理國際交流合作，將國際教育融入生活，像是聯合國17項永續發展目標(SDGs)的聯合學習活動、洽簽姊妹校、校對校實體或是線上交流等，可以有效激勵學生，為學習第二外語提供有效的動力，並提供雙方教師相互分享教學經驗和專業課程實踐的機會。

教育部國教署說明，疫情影響，許多國家都投入很多預算在學校新設網路設備，以韓國為例，韓國2020年開始鼓勵各級學校進行線上交流，老師們也對線上交流有基礎概念。

透過教育部駐韓教育組的努力，與韓國17個市道教育廳聯繫，其中仁川東亞國際教育院及江原道國際教育院積極參與，讓台韓兩校學生互相分享閱讀、美食文化及人文地理等主題，成果斐然，韓國學校踴躍參加IEW平台，協助學生激發他們的國際視野。

近來IEW學校交流平台不斷精進，除了原先經由教育部駐外教育組的推廣協助，提供各國中小學帳號密碼得以登入IEW登錄成為會員，與台灣的中小學交流。

教育部國教署也學習英國British Council Schools Partner Finder網路平台方式，提供外國學校可直接在線上申請帳密，填寫基本學校資料後即可登錄IEW，讓在IEW裡的1000多所台灣中小學得以順利找到適合的交流對象。

教育部國教署並製作英文及日文版本的IEW一頁式簡介，期待各國人士來跟台灣人作朋友，享受臺灣美麗的山海美景及濃濃的人情味。

教育部國教署表示，會持續協助各國中小學與國外進行媒合與交流，提升學生對語言學習、國際交流的熱情，讓學生從實際的互動中學習英文，營造國際化的教學環境。