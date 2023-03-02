據統計，國內女性生育平均年齡為32.29歲，其中超過3成屬於35歲以上的高齡產婦。國民健康署提醒，高齡產婦發生流產、早產機率較高，發生高危險妊娠合併症的風險也增加，目前政府提供產前遺傳診斷檢查（羊膜穿刺）補助，符合資格者可填寫申請5000元補助。

根據內政部110年人口統計顯示，國內女性生育平均年齡為32.29歲，其中35歲以上者逾3成（31.64％），是10年前(民國100年17.8％)的1.8倍。國健署指出，隨著國人晚婚遲育現象日趨普遍，高齡生產風險也隨之增加，呼籲有意生兒育女者應及早進行生育規劃，把握25到35歲黃金生育年齡。

國健署指出，35歲以上高齡孕婦發生不孕、流產、早產機率較高，在懷孕期間罹患妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也會增加，且腹中寶寶出現低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷的機率也隨之提升；依美國婦產科醫學會研究數據顯示， 35歲產婦生出胎兒為唐氏症的風險，約是25歲產婦的3倍。

此外，父親的年齡越高，越可能導致孩童心理及行為健康上的問題，如自閉症、注意力不足過動症、躁鬱症等。因此，夫妻雙方在適宜的年齡生育，不但能降低媽媽罹患高危險妊娠合併症的風險，對於寶寶的健康也能大大加分。

為鼓勵風險較高的懷孕媽咪接受產前診斷檢查，國健署補助年齡34歲以上、經診斷或證明曾生育過異常兒、本人或配偶家族有遺傳性疾病史，或其他可能生育先天異常兒（如超音波或孕婦血清篩檢胎兒可能有異常者）等風險較高的孕婦，只要在產檢醫院接受羊膜穿刺等產前遺傳診斷檢查，並填寫補助申請表，政府會提供5000元的產前遺傳診斷檢查（羊膜穿刺）補助。低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另行減免採檢費用3500元。

國健署表示，歡迎符合產前遺傳檢查補助條件的民眾多加利用；如有生育遺傳相關的疑問，亦可運用國健署審查通過的「遺傳諮詢中心名單」（https://goo.gl/xPBvVY）進行遺傳諮詢相關服務。