南投二選區立委補選後天投票，國民黨候選人林明溱明也將在南投體育場前廣場辦選前之夜，藍營4位直轄市長中台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安與桃園市長張善政都將出席相挺，獨缺被黨主席朱立倫譽為黨最強母雞的新北市長侯友宜。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，這是一場抹黑與反抹黑、黨意與民意的選擇，更是一場3個月的臨時空降與30年在地經營的選擇；籲南投鄉親用智慧投下神聖一票選出最能為在地發展、經營、能謀取更好的福利與建設的立委人選。

林明溱選前之夜活動規畫於明天下午4時半啟動，先由朱立倫親自領軍，率藍營支持者從南投文化中心一路遊行到南投體育場前廣場。遊行結束，下午5時起，即在南投體育場前廣場舉辦選前之夜，選前之夜也由南投子弟洪孟楷主持。

國民黨發言人楊智伃表示，明天選前之夜，除朱立倫、盧秀燕、蔣萬安、張善政外，南投縣長許淑華與嘉義市長黃敏惠都將與會，南投在地藍營大老、前縣長林源朗也會出顯相挺，凸顯林明溱在地耕耘受到肯定。

楊智伃說，明天遊行，象徵林明溱30年來一步一腳印為南投付出、努力打拚，不是民進黨3個月抹黑造謠可以抹滅；選前之夜更將宣示從台灣中心點出發，繼續守護縣民決心，也象徵藍營團結一致守下南投，林要繼續為南投打拚的決心。

楊智伃呼籲南投縣民，團結相挺就差您一票，有台北市立委王鴻薇補選經驗，希望所有支持者站出來展現自我意志。

洪孟楷表示，為延續許淑華縣長勝選氣勢，林明溱明天下午的遊行與晚上選前之夜都與許去年底參選縣長時選前之夜相同的規畫；國民黨推最好人選林明溱，也希望南投鄉親肯定，「第二選區選2號」。

洪孟楷也提到，南投立委補選是民進黨主席賴清德上任後第一戰，所有的選舉抹黑步數出盡，還用對手林明溱頭像搭配抹黑文字做文宣，小看南投鄉親智慧，拜託南投鄉親用選票做選擇，強調林擔任南投民代或縣長都盡心盡力打拚承擔。

洪孟楷表示，南投立委補選要支持會變成民進黨投票部隊、橡皮圖章的候選人？還是要支持能夠監督執政黨，捍衛南投鄉親權益的林明溱？答案不言而喻，一個稱職的立委在中央能監督，在地方能建設，林就是最優質選擇。

楊智伃表示，去年3月3日全台大停電，造成全台550萬戶民眾受影響，還有人因此離世，這場大停電帶來的黑暗也正如民進黨執政，給人民生活蒙上一層灰，讓台灣民主只有抹黑造謠，明天是點亮希望時刻，守護南投要站出來。