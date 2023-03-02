查爾斯要哈利和梅根搬出浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）

在沒完沒了的紛紛擾擾下，英王查爾斯據說不想再拖下去，想要快刀斬亂麻，果決要哈利和梅根搬出浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），這樣等他5月加冕後，就能解決哈利夫妻和安德魯王子的問題。

據《每日郵報》（Daily Mail）和BBC新聞網2日報導，哈利和梅根的發言人已證實，兩人被要求搬出浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）。而小別墅在溫莎莊園（Windsor Estate）上，距離威爾斯公爵威廉夫婦的住家很近，享有安全戒護，是哈利和梅根認為，他們在英國唯一安全的住處。

據說王后卡蜜拉和威廉王子都支持查爾斯的這項決定，但安德魯，還有他的女兒碧翠絲和尤吉妮都感到失望，因為和安德魯原本有30個房間的豪宅相比，只有5間臥室的浮若閣摩爾小別墅相形見絀。

據說哈利在出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare）後短短24小時，查爾斯就告知他們這項決定。此外，據和哈利夫妻親近的消息人士說，兩人認為這項決定是「殘酷的懲罰」。

而就在查爾斯保證，他不會讓二弟無家可歸後，已做好相關安排。安德魯雖不滿意，原本甚至抗拒，但如今準備搬進浮若閣摩爾小別墅。事實上，他上周就可能已經拿到鑰匙。其實不管安德魯搬不搬進去，哈利夫婦都將被迫離開小別墅，徹底完成他們遷居美國的行動。

一名消息人士告訴和哈利夫妻走得很近的王室專家史柯比（Omid Scobie）說，一切似乎都已成定局。看來王室想要從此眼不見為淨。由於哈利夫妻在英國沒有其他王室住處，也未在當地購置房產，因此讓他們搬出小別墅，等於實質完成了遷居美國的承諾。

原本查爾斯只給哈利夫婦幾星期清空小別墅，但如今他們起碼可以清到5月查爾斯加冕後。