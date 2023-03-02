59歲綜藝天王吳宗憲主持綜藝節目、接受演出邀約，演藝年收入超過新台幣8千萬元。近幾年來，吳宗憲的副業跨足了行李箱、按摩器、減肥果膠、藍牙無線喇叭和吸塵器等眾多商品，其中最令人印象深刻的是曾慘賠8億的LED事業，近日吳宗憲也在節目中透露LED事業現況。

人稱「憲哥」的吳宗憲在演藝圈中有大哥的位置外，主持價碼也非常高，但他內心中藏著「生意魂」，談起自己的跨界事業，非常得意。其中，他的製作人好友沈玉琳曾說過，大家都很不想聽到他提到「Ｌ開頭的字」，因為一旦讓吳宗憲聯想到『ＬＥＤ』（發光二極體），他就會講個沒完，「但我們又不是每個人都有興趣聽呀！」

吳宗憲過去做副業不被看好，如今已發展至全世界。(圖/《小明星大跟班》Youtube)

近日，吳宗憲也在《小明星大跟班》強調自己副業也很強，雖然10幾年前他投資LED失利，當時被報導負債8億，但如今轉型發展穩穩定，「全世界多少人笑我做LED，但我一路做下來，LED廠現在在中國繼續營運。」

幾位藝人大聊演藝事業外的副業經營。(影片來源/《小明星大跟班》Youtube)

他澄清其實ＬＥＤ工廠幾年前已被大陸政府收購，還小賺了一點錢，並非外傳那樣慘賠。眼光放得很遠的憲哥，直言副業的主要市場在海外，台灣只占了十分之一的營業額。他也積極表示今年要繼續開發產品，賣蛙鞋、翻譯機。