烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，在政府努力確保能源和暖氣供應下，人民艱苦撐過了這個冬季，但俄羅斯攻擊仍對烏克蘭發電系統構成威脅。

路透社報導，在烏克蘭及俄羅斯，3月的第一天傳統上都標記著冬季結束，儘管寒冷天氣可能仍將持續。俄羅斯定期對發電站發動飛彈攻擊，意圖以一種計劃性策略讓烏克蘭老百姓屈服。

開會討論能源議題後，澤倫斯基在晚間視訊訊息中指出：「冬季已經結束。這是一個艱困的冬季，毫不誇張，每個烏克蘭人都感受到這種困難。」

「但我們致力供應烏克蘭能源和暖氣。針對能源系統的威脅依然存在。確保能源系統持續運作的工作仍在進行。」

澤倫斯基指出，官員研議如何讓能源需求由冬季正常過渡至夏季，他還表示「我們見到風險，並將做出回應」。

人權團體指出，針對能源目標發動攻擊，已對平民百姓造成重大影響，部分團體表示，這些應該被當成戰爭罪調查。俄羅斯飛彈攻擊不時讓數十萬烏克蘭人民居家無電可用。