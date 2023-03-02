丁翁（中）坦承因缺錢花用，所以將帳戶提供他人使用，並負責協助提領現金來賺取費用。（高市鳳山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

1日下午高雄丁姓老翁到鳳山某郵局提領17萬5000元現金遭行員關切，丁翁心虛之餘、丟下存摺離開。詐騙集團事後竟打電話佯裝匯款人，質疑郵局為何不讓民眾領款，丁翁還配合回到郵局，沒想到被警方逮捕，全案詢後依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鳳山分局文山派出所表示，鳳松路郵局行員報案，表示65歲丁翁臨櫃欲提17萬5000元，關心他用途卻說要買車，還一直強調別多管閒事，最後竟然連存簿都忘了取走，便逕自離去。

不久，郵局竟接到詐騙集團電話，氣極敗壞稱已匯款給丁男，為何不讓他取款？沒多久，丁男又返回郵局，堅持要提款，行員驚覺這是詐騙，立即報警處理。

「匯給你幹嘛？」員警坐下來詢問丁翁領款用途，丁翁不耐煩、拉高嗓門吼「就跟你說要買車子！」員警又問「他跟你什麼關係阿？」，老翁含糊回答「朋友啦！」。

員警見狀故意問「有辦法聯絡嗎？」，丁翁立刻支吾其詞，推說沒有電話，員警質疑朋友怎麼會沒有電話，要丁翁配合回到派出所說明，丁翁此時才願意坦承因缺錢花用，所以將帳戶提供他人使用，並負責協助提領現金來賺取費用，雖對於詐騙集團之其他成員、犯罪次數及獲利過程皆不清楚。

鳳山分局表示，民眾切勿為快速賺錢而提供帳戶並成為詐騙集團不法提領詐騙贓款的車手，雖然車手對於詐騙集團之運作或分工不清楚，但仍會因與詐騙集團成員間有向被害人收取款項的任務分工，而被認為具有犯意聯絡而面臨法律之制裁。全案詢後依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。