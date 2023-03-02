製造業數據暗示，通膨恐怕仍將居高不下、再加上聯準會（Fed）官員談話偏鷹派，帶動公債殖利率跳高，標準普爾500指數、那斯達克指數也連續第二個交易日走跌。

道瓊工業平均指數3月1日終場上漲0.02％（5.14點）、收32,661.84點。那斯達克指數下跌0.66％（76.06點）、收11,379.48點。費城半導體指數下跌0.09％（2.56點）、收2,955.83點。

統一投顧指出，美國零售銷售、就業等經濟數據亮眼。新公布的1月PCE物價指數年增5.4％高於市場預期的5％。加上美國1月CPI及PPI均高於預期，導致聯準會立場持續偏鷹派，投資市場也開始調整過度樂觀的貨幣政策預期。

從企業面來看，輝達（NVIDIA）財報優於預期，高效運算、伺服器供應鏈轉強，特斯拉降價效應逐步發酵，多個車廠也開始促銷。

台股持續於15,300～15,600箱型整理，惟3月變數較多，預期指數將維持高檔震盪，然內資仍青睞中小型股，因此，建議選股不選市，看好中小型股表現，如新能源概念、電動車與車電、ChatGPT相關高速運算、高股息殖利率、金融、觀光及補庫存原物料概念。