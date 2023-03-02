邊境解封民眾瘋出國，導致辦護照人潮破表，部落客「最懶少年」分享，近日去外交領事局辦護照，現場人潮多到爆，等了10個小時左右才結束，引起網友討論，不少人看傻直呼，去年12月只要等5小時，現在變成10小時，看來還是花錢消災，直接請旅行社幫忙代辦好了。

部落客「最懶少年」在臉書粉專上分享，最近準備要出國旅遊，去外交部領事事務局辦護照，一大早就到現場等待，但還是等了10個小時以上，提醒大家最近要辦護照，最好先做線上預約申請，以節省等待時間，否則現場排隊會等超久。

不少網友看傻直呼，10個小時太扯了，看來還是花錢消災，直接請旅行社幫忙代辦比較快。「給旅行社辦就好」、「把那些等的時間給旅行社賺，不是很好」、「去年10月早上去就人山人海了，最後還是給旅行社辦」。

不少苦主也分享長時間等待的悲慘經驗，「從5點抽到號碼牌到11點半才辦好，還可以回家洗澡，吃飯，逛迪卡儂，看來現在護照新制上路後也沒比較快」、「去年12月等了5個小時就覺得受不了，現在竟然要10個小時以上」、「從中午等到晚上9點」。

另有網友大推網路預約，時間到了直接去現場，等待時間不用15分鐘，辦理的時間也不超過3分鐘，看到旁邊現場排隊等的人，真的爽；另有網友則說，如果從來沒有辦過護照的人，可以去戶政事務所辦，速度快很多，但若有辦過護照就不行了。