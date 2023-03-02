台中市警察局第二分局育才派出所聯合轄內里鄰長及屋馬燒肉、晶美眼鏡等友善商家，共同溫暖給地方弱勢家庭及高齡獨居長者。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第二分局育才派出所聯合轄內里鄰長及屋馬燒肉、晶美眼鏡等友善商家，共同溫暖給地方弱勢家庭及高齡獨居長者。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中北區建成里38歲張女因病心肺衰竭需長期戴呼吸器，照顧他的爸爸上個月驟逝，母親為照顧他無法工作，里長林寬仁發現張家窘境會同警方以及愛心企業一起送暖，實踐內政部警政署今年推動「社區警政再出發」，也讓張家母女倍感溫馨。

台中市警察局第二分局育才派出所日前聯合轄內錦平里、新北里、建成里等鄰里長及屋馬燒肉、晶美眼鏡等友善商家，共同扶助地方弱勢家庭及高齡獨居長者等，「有錢出錢、有力出力」給予鄰里間弱勢族群即時的溫暖。

二月下旬眾人一起深入社區，分別前往訪視張女、沈男等獨居長者住處，送上屋馬燒肉中友店、晶美眼鏡等善心商家提供的米、泡麵、老花眼鏡、慰問金等生活必需品。其中38歲張女患有重度身心障礙，因心肺疾病長期配戴呼吸器，過去一直由父親照顧的她，爸爸在一個月前驟逝，家中頓失經濟支柱，僅靠從事清潔工作的母親勉強維持家計。

警方除會同愛心企業和里長一起送物資、慰問金，也協助通報至張榮發慈善基金會，希望後續能提供長期金援，讓他們順利度過難關。

台中市警察局第二分局分局長楊川表示，警方為推動社區警政、強化了解轄內居民，與轄區內鄰里長、店家建立友善的聯絡管道，透過戶口訪查、里長通報等方式深入了解轄區內治安、交通以及居民的居住情形，除能及早發現隱匿於社區住宅或辦公大樓內的可疑犯罪徵候，對藏汙納垢的犯罪處所進行清查，澈底根絕不法份子，又可附加社會關懷，給予適當的關懷與協助，真正落實社區警政工作。