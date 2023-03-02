台灣上百萬人有痛風困擾，許多人知道吃太多海鮮、肉類與喝酒易引發痛風發作，但醫師提醒，含糖飲料與炸雞排也是會導致痛風的地雷食物，此外，運動過度也容易引發痛風，因此民眾勿過度運動且運動後要補充水分，否則血液中高濃度的尿酸除了會造成痛風發作外，長期會危害心血管及腎臟功能，不可不慎。

敏盛醫院副院長江坤俊在《江P醫件事》YouTube頻道中表示，痛風是因為血液的尿酸濃度過高，尿酸結晶沉積在關節，產生嚴重的發炎反應，導致關節紅腫痛。

江坤俊表示，人體的尿酸來自核酸的代謝，而核酸是每個細胞的遺傳物質，因此細胞老舊死亡時，尿酸就會增加，若要避免痛風就要減少尿酸的產生，例如減少尿酸攝取，也就是少吃紅肉、海鮮等高普林食物；另外要多喝水以增加尿酸排出。

此外，過度運動會使得尿酸濃度增加，引發痛風發作的機率，原因有4個。江坤俊表示，第一為運動會加速新陳代謝，加速汰換老舊細胞，使得細胞內的核酸代謝成尿酸，導致尿酸濃度增加；第二為運動需要消耗很多的ATP（是一種細胞能量），而ATP被代謝後會產生很多尿酸。第三為，運動後會產生乳酸的堆積，而乳酸會抑制尿酸的排出，導致尿酸濃度增加。第四為運動會導致人體水分的流失，使得血液的尿酸濃度增加。

因此，他建議，民眾運動不要過度，另外要多補充水分，以免尿酸濃度大增、引發痛風。他並提醒，除了海鮮、紅肉、酒精以外，會引發高尿酸的食物還包括含糖飲料及炸雞排，民眾平常要減少攝取，以降低高尿酸及痛風的風險。