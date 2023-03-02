教育部今表示，全球進入後疫情時代，數位學習已是順應潮流的常態新趨勢，擁有「教育雲端帳號」之高中職以下師生，僅需使用單一帳密，即可登錄中央、地方與民間61個多樣化教學應用服務平台，111年度教育雲端帳號已累積使用逾4500萬人次。

很多人常有忘記帳號密碼的困擾，教育部說，現在學校教師與學生可藉由電腦、平板或手機等不同裝置，在友善及簡易的操作介面下，使用一組帳號即可登入61個教學服務或平台，減少需記憶多組帳密的負擔。

教育部指出，「教育體系身分認證單一簽入服務」已與22縣（市）政府所轄國民中小學及全國高中職學校之認證系統完成相關帳號整合，「教育雲端帳號」使用對象延伸擴展到海外台校及僑（華）校師生，讓海內外學校的教師與學生也可使用台灣多元教學資源與數位學習服務。

教育部指出，教育雲端帳號可登入的數位教學平台，包含政府推動的因材網、Cool English、台北市酷課雲，以及民間的均一教育平台、學習吧、PaGamO等。

此外，教學資源匯集平台包含教育媒體影音及教育大市集等，雲端教學工具包含微軟OFFICE 365、Google Workspace for Education等，免費教科書學習資源則包含康軒、南一、全華、高中藝能科系列平台等。

為提升學生數位科技應用能力，熟悉數位學習平臺、工具與資源使用，並運用數位學習平臺培養自主學習能力，行政院推動中小學數位學習精進方案「班班有網路 生生用平板」計畫，並提供多元豐富的教學資源共享予全國師生使用。

教育部為簡化跨平台之認證服務，推動「教育體系身分認證單一簽入服務（教育雲端帳號）」，提供單一帳號管理及便利登入介面提升教師生數位學習使用效能。