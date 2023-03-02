素人舞者跳《薪傳》的〈耕種與豐收〉段落，年齡組成從18歲到63歲，以三周完成排練。（蔡耀徵攝，國家兩廳院提供）

昨（1日）晚在台北國家戲劇院大廳有一場特別的演出，一群從素人舞者呈現他們排練三周的舞作《薪傳》的〈耕種與豐收〉段落，編舞家林懷民也到現場欣賞，並獻上他精心為大家準備的台東釋迦。

林懷民表示，「這齣舞我在1978年創作時，就希望能讓小學生們，當時舞者都說我瘋了，但今天看到這群素人舞者跳，我覺得大家一定都可以。」

這群素人舞者組成從18歲到63歲，三周訓練內容包括到農田體驗插秧、議題工作坊，以及超過40小時的高強度密集排練，到能上台演出，成果發表後，舞者們也感動地落淚。

舞者之一姚億鍾表示，「連續的排練讓體力已快透支，害怕自己能否撐下來，但每次都在大家呼吸快喘的嘿吼聲完成了，心情滿足愉悅。」

18歲的舞者胡瑄妤表示，「老師說，年輕的另一個名字是勇敢，那我想，只要勇敢，就可以一直年輕。」

這次帶領素人舞者的教師也是跳過多次《薪傳》的舞者，包含雲門助理藝術總監李靜君、前雲門2創團舞者許嘉卿、前雲門舞集舞者蘇依屏。

李靜君表示，「在這場活動當中我是一個觀察者，長期在舞台上讓我們常常忘記這個社會的其他族群對藝術的渴望，樂齡身上的限制，讓他們每一分鐘都是專注的，而青年舞者則是能夠在他們身上看到樂齡長者永遠的專注和謙卑。」

值得一提的是，雲門舞集計劃未來將開放《薪傳》〈耕種與豐收〉段落授權，讓國中學校可以申請。