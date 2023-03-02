去年台股因全球通膨、利率走揚，讓市場股債市波動加劇，推升ETF投資熱潮。ETF熱度不減，不外乎ETF具透明度、一籃子形式的投資組合可分散風險、操作策略明確且透明、有主題性且多樣化，不論單筆投資或存股標的，都受到投資人青睞。依據投信投顧公會統計資料，1月ETF規模已成長至2.47兆元創下新高，近期ETF銷售熱潮再度湧現，多檔ETF上市準備掛牌、送件募集，氛圍相當熱絡。

元富證券指出，在信託架構線上申購ETF IPO，募集期間內都能24小時線上辦理申購，客戶並可匯款入金或以約定帳戶授扣，免跑銀行進行匯款，大幅增加ETF IPO申購金流便利性；且募集完成的ETF，於掛牌前一日會自動轉入投資人集保帳戶，客戶在掛牌日就可以於股市直接交易。若客戶擁有元富證券證券帳戶但尚無財管帳戶，透過線上加開財富管理帳戶後，即可輕鬆辦理ETF IPO申購。