女星陳紅過去被封為「大陸第一美人」，她與名導陳凱歌結婚27年，育有兩個兒子，其中小兒子陳飛宇繼承父親衣缽出道，本來前途看漲，上月卻爆出和女粉絲交往時熟睡的床照，導致陳飛宇目前工作被凍結。上月底，八卦媒體直擊陳紅在兒子出事後首度露面，看來一臉憔悴、面露疲態，看來心情不是很好，不知是否正擔憂兒子的未來。

現年54歲的陳紅早年演出不少瓊瑤戲劇，如《梅花三弄之水雲間》、《煙鎖重樓》，古典妝容相當有氣質，被封為大陸第一美人、瓊瑤女郎，傳聞陳紅後來到陳凱歌劇組試鏡，在化妝間跟和對方一見鍾情，然而陳凱歌當時還在上一段婚姻，不久後決定和第二任妻子洪晃於1993年離婚，3年後與陳紅領證結婚。

陳凱歌和陳紅的兒子陳飛宇上月爆出床照風波。（圖／中時資料照片；翻攝自陳飛宇Arthur微博）

而兩人所生的次子陳飛宇因外型帥氣，過去客串父親電影出道，2017年與歐陽娜娜合拍電影《秘果》傳出緋聞，但後來不了了之，上月大陸狗仔爆料，陳飛宇私下和小網紅「是亦琳吖」2021年起開始交往，還多次到長沙飯店開房，更曬出陳飛宇在床上熟睡的照片，引發熱議。

疑忙幫兒子奔波，陳紅上月憔悴現身。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

還有人進一步發現，小網紅「是亦琳吖」過去是陳飛宇粉絲會的會長，過去結過婚，但不知目前婚姻狀態，對此，陳飛宇工作室一度發出聲明，要提告10位網友，強調謠言止於智者。而《推理君江小宴》上月直擊陳紅憔悴現身，急忙上車似乎是要幫兒子處理事情，其他網友表示：「兩個孩子的媽媽了，又是製片人，這個年紀這個狀態可以了」、「這些年陳家什麼場面沒見過」、「陳紅年輕的時候真的美」、「操心兒子啊」。