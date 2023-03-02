民進黨立委鄭運鵬表示，不太相信有這麼高的比例（游念育攝）

日媒報導指出，「國軍充斥太多外省人」，聽到此言論，退輔會主委馮世寬大罵五字經，對此，國民黨立委游毓蘭受訪表示，自己聽到也想罵，但因為修養關係不會罵，做為日本重要的媒體，不要說三道四，要有數據。國民黨立委王鴻薇大酸，這樣的外媒明顯是假新聞，政府不是說假新聞要關3天，為何沒有動作。

游毓蘭表示，作為日本重要的媒體（日本經濟新聞），不要說三道四，要拿出數據來，而他們的數據可能是以「起訴案件」來統計，但因為都是軍官的身分。

她舉例，如果說現在有9成的記者，都是挺民進黨，這樣的說法就不正確，因為執政黨在媒體上可能有比較多的資源，但不能就說9成記者都是挺民進黨，這是過度的推論。

王鴻薇則表示，不是說假新聞要關3天，日前在美國的Twitter 上說美國要毀滅台灣，外交部有否認，此次對於這樣的消息，外交部應該要出來澄清，日本媒體有這樣報導為何沒有回應。

民進黨立委鄭運鵬則表示，不太相信有這麼高的比例（赴大陸買情報），但這篇報導確實有很高指標性。他表示，現役官士兵多數現役將領都會緊守分寸，退將比較麻煩，希望要保持尊嚴，國際上都有疑慮，造成國際上的誤解。

針對馮世寬爆粗口，鄭運鵬說，他不只是退役高階將領，他站在捍衛中華民國的立場當然會很痛心，有這樣狀況他一定心很痛，有台灣將領出賣國家機密相信是有的，但沒有這麼高比例，馮世寬個性耿直，言語上不要太計較，他是捍衛國家尊嚴。