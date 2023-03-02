台積電豪砸400億美元赴美設廠投資，創始上最大國外投資紀錄，美國政府近日雖啟動補助規模高達530億美元的晶片法案，但商業部卻同時祭出新規定，若要向美國政府申請1億5000萬以上的補助，需額外繳交許多文件，讓前立委郭正亮酸是要「符合美國價值」。

郭正亮與國安會前副秘書長楊永明昨（1）日在網路節目《明亮看世界》聊到半導體產業相關話題，楊提到美國商業部近日的新規定，要求不得將訂單轉移到海外，代表當台積電在美國的工廠做不出來時，也不能將訂單轉到台灣，欲藉此保障美國廠的產能與獲利率。

郭正亮則指出，美國政府從不直接給錢，此次有這麼大的補貼，讓各黨議員開始「加油、加醋」，稱否則無法有交代，形同要符合美國價值，但台積電跟三星等企業都已承諾投資，如同與美國簽約，台積電的投資甚至從120億美元變成400億美元，要蓋不只一個廠，結果現在突然加一堆條件，還限制不能外包，「怎麼可以突然改約啊？不需要經過我同意欸，哪有人這樣搞的嘛！」

楊永明認為，依目前看起來的條件，接下來的產能要賣給誰、獲利水準等客戶關係，都必須告知美國官方，「我預言台積電第3廠不會蓋了！」郭正亮也說，台積電第1個廠都尚未開始營運，美國官方就突然加一堆條件，那為何要繼續蓋第2個廠，「你變更條件嘛！我當然有理由據理力爭啊。我是覺得，這我看台積電要靜觀其變，看三星怎麼反應。」