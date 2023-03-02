擁有天籟般嗓音的「小哥」費玉清，過去演唱《一剪梅》、《千里之外》、《晚安曲》等經典歌曲，深獲大家喜愛，但他在2019年宣布封麥至今就鮮少聽聞有關他的消息，讓許多歌迷都相當想念他，而近日台語歌后蔡秋鳳卻突然驚爆費玉清開刀。

根據《三立新聞網》報導，日前蔡秋鳳受訪時透露，出道多年長期唱歌，加上有次感冒她仍硬著頭皮登台演唱，結果造成她喉嚨聲帶長繭，之後進醫院檢查，醫師表示「費玉清也曾過這刀，開完是OK的」，但深怕開刀治療影響到聲音的她，仍相當害怕直接在診間爆哭。

接著，醫師告知她不一定要開刀，但她須持續吃白木耳，於是她便按照醫師指示連續吃了三年，而她的喉嚨也逐漸恢復正常，如今也成功推出新專輯《憐朱安》，讓粉絲一飽耳福，雖然過程中曾被朋友笑說「那真的不是很好吃」但她為了自己的喉嚨目前仍堅持吃白木耳。

事實上，蔡秋鳳自漁村出生，喜愛唱歌的她13歲就推出首張專輯，而擁有獨特聲線唱腔的她，加上早期作品多半敘述社會底層人員對於生活的無奈，被封為「苦情歌后」，之後以歌曲《金包銀》爆紅，然而，她也將演藝事業拓展至戲劇，演出過多部知名電影包括《悲情城市》、《多桑》、《戲夢人生》等。