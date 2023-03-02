網紅Joeman近來和超商聯名，推出「JOE式愛美食」系列7款商品，沒想到銷量卻不佳，讓網友在Dcard以「這波7-11跟joeman聯名是不是雙輸呀」為題發文，沒想到竟得到「這波根本大賺」的回覆，掀起討論熱潮。

Joeman和超商聯名推出多款商品，其中一款御飯糰疑似銷量不佳，即便貼出「i珍食」的六五折標籤，商品依舊乏人問津，對此，有網友指出除了口感不特別之外，一顆要價59元也是讓人難下手購買的原因，甚至還有人指出包裝也讓人降低購買欲望，面對網友批評，Joeman表示虛心接受各界批評，也會跟廠商提出改善建議。

對此，有網友在Dcard以「這波7-11跟joeman聯名是不是雙輸呀」為題發文，指出聯名商品都主打奢華風，價格還光明正大調高，豈知多數人認為CP值不高 ，自然不能怪罪消費者不買單， 經過這兩周風波後，可以看出7-11跟joeman的名聲雙雙下跌，多少影響到觀看受眾群，接著強調：「不是joeman的粉絲就該買單耶」。

網友以「這波7-11跟joeman聯名是不是雙輸呀」為題發文，沒想到竟得到「這波根本大賺」的回覆。 （圖／Dcard）

貼文一出，立刻引起熱烈討論，不過有網友持相反意見，留言指出：「我怎麼覺得雙贏，一個賺到流量，一個賺到銷量」、「有話題就有流量，這波根本大賺」、「聲量有了，相關廢文也一堆，輸在哪」、「7-11 不會輸，當民眾看到這聯名商品這麼貴的時候，就會有種常駐商品相對便宜的錯覺」、「一樣賺翻，況且聯名商品不會是常態，換個包裝降個價就能重新販售」。