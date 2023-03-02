路透社今（2）日報導，美國國防部1日宣布，美國國務院已經批准售台價值達6.19億美元（約新台幣189億元）的F-16彈藥及相關軍備。
美國國防安全合作署（DSCA）1日發布聲明表示，我駐美國台北經濟文化代表處要求購買100枚AGM-88高速反輻射飛彈（HARM）、23枚HARM訓練飛彈、200枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）、26座LAU-129多用途飛彈發射架（LAU-129 Multipurpose Launchers）等數百枚飛彈、發射器及相關軍備、後勤服務，預估總價達6.19億美元。
聲明指出美國國務院已經批准這起軍售案，軍售案符合美國法律與政策，將能協助接收者防衛領空、區域安全及與美國的協作能力，但不會改變區域基本軍事平衡。
路透社評論，這起軍售案可能導致華府與北京之間的關係更為惡化，北京持續要求華府停止對我進行這類軍售案。
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