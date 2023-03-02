本周六（3/4）就是南投立委補選投票日，國民黨台北市議員徐巧芯昨（1）日特地前往南投替同黨候選人林明溱站台，並與南投縣長許淑華「雙戰神合體」，一起陪同林到南投家樂福夜市徒步掃街拜票。徐巧芯表示，國民黨非常需要有經驗的即戰力林明溱進入立院，替全國人民和南投人發聲。

民進黨近日推出《全民防衛動員準備法》修正草案，將讓學校的青年被造冊，未來可能得上戰場，許多國民和為人父母都相當擔心。對此，林明溱強調，自己一定會與人民站在一起，站出來反對這項條例，徐巧芯則反問民進黨立委補選候選人蔡培慧，敢不敢違背黨意？還是只想做民進黨的橡皮圖章？

徐巧芯提到，在疫情嚴重、全台都缺乏疫苗時，林明溱打算花費6.4億元購買BNT疫苗，卻被蔡培慧反對，甚至抹黑是中國大陸疫苗，跟著民進黨一起阻擋進口，現在民進黨又要造冊打算讓16歲青年上戰場，但蔡卻只顧黨意，始終悶不吭聲，「未來要如何替人民發聲？如此欺負老百姓，請問良心何在？」