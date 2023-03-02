警方護送蕭男返家，妻子對警方熱心協助感謝不已。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警內湖分局潭美派出所日前清晨接獲民眾報案，指有名男子在行善路上徘徊，看似非常危險，員警施建順、林群晏獲報抵達現場，發現一名蕭姓視障人士，拄著拐杖不知所措站在路中踱步，無法辨別方向，當時清晨昏暗、視線不佳，一輛又一輛的車輛從身邊呼嘯而過，險象環生。

員警趕緊將蕭男扶至路旁安全處，表明警察身分後詢問其年籍資料及住處，得知他與妻子居住在附近後，立即將他載送返家，並一路攙扶進入家門。

蕭男妻子見到員警上門，感到非常驚訝，還以為先生犯了什麼大事，經員警解釋，才知道先生剛困在路中。蕭妻表示，先生平日清晨常單獨外出購買早餐，雖不贊成他獨自外出，但他每次均能平安返家，不料這次卻亂了方向，還需要麻煩警方護送到家，非常感謝警方的熱心幫忙。

內湖分局表示，視障人士外出最好有家人或友人陪同，家人也應留心其行蹤。視障人士於道路上是最弱勢的用路人，駕駛人除了遵守交通安全規則外，更應禮讓行人及視障人士，保障視障者行的安全。