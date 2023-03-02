南韓天團BTS「防彈少年團」自出道以來就憑著成員帥氣的外表，與精湛的舞台實力，受到大批海內外粉絲喜愛，但在去年六月宣布暫停團體活動後，成員各自專注於個人的演藝事業發展，但隊長RM（金南俊）近日卻爆出「個資」遭鐵路職員外流，就連個人住址、手機號碼也曝光，讓粉絲們相當震驚。

根據南韓媒體的報導，一名在韓國鐵路局工作的職員A某，3年來透過職權查探防彈少年團RM的個人訊息高達18次，包含車票資訊、住家地址，以及手機型號與號碼，A某還承認將RM的乘車資訊告訴了周圍的朋友，可以買靠近他的座位以利追星，但他強調自己這麼做只是出自於好奇心並不是私生飯，但最後該職員仍遭到停職處分。而網友看到後則痛罵，表示「就算不是私生飯也會引來私生飯騷擾」、「這種行為跟犯罪沒兩樣」、「這跟私生飯有什麼兩樣？」、「若他的個資也外流看他會怎麼想」、「希望不要因此造成RM的麻煩」、「這種人就是要受到制裁」意外引發熱烈討論。

事實上，防彈少年團自出道以來人氣便居高不下，但近期因成員們開始面臨兵役問題而暫緩所有團體行程，而是專注在個人的演藝事業，使他們各自經營的社群媒體追蹤數不斷增加。但其中一名高人氣成員柾國，卻在近日無預警的關掉擁有5000多萬名粉絲追蹤的IG，讓粉絲誤以為他遭駭客侵入，隨後他才在另一個社群平台Weverse發文回應，因自己沒使用IG因此刪掉，之後會常常在Weverse開直播和大家互動。

而柾國看似輕鬆，但看在內行人眼中卻感到相當可惜，他分析以一般女演員IG帳號擁有200萬粉絲，價值約17億韓元（約新台幣4千萬元），換算到柾國的IG帳號，價值至少425億韓元（約新台幣10億元）；但對於大咖明星來說似乎多一事不如少一事，即使如此仍不影響他的超高人氣。