【旅遊經 洪書瑱報導】

三四月是日本賞櫻季，許多國人都會在這個季節計劃至日本賞櫻，其中位於日本茨城縣的土埔，其市花即是櫻花，新川河岸兩側連綿約兩公里的櫻花道是土浦的賞櫻名勝之一。以自行車為主題的「星野集團 BEB5 土浦」，也應景推出賞櫻活動，讓遊客不僅可以陸地上騎自行車賞櫻，於3月25日至4月10日特別舉辦「水上自行車賞櫻趣」活動，選在BEB5土浦附近的賞櫻名勝「新川」舉行，參加者可以騎乘水上自行車在水面上騎乘，並帶上當地知名和菓子店的櫻餅與猿島茶，前住欣賞櫻花美景，來一場絕無僅有的賞花體驗。

在新川騎自行車賞櫻(圖片：星野集團提供)

土浦市內的新川兩岸有約兩百株染井吉野櫻，樹道約兩公里長。樹枝從兩岸伸來，形成了拱形的櫻花花架，河面上也倒映出櫻花，連綴成漫天的粉色花海。在河面上有別於陸地上，沒有擁擠的賞花客，能夠近距離獨佔櫻花美景。

由於水上自行車具有高穩定性，能夠舒適地在水上騎車。跟一般腳踏車一樣，轉動把手就能控制方向，就像騎在路上一樣輕鬆。時速僅有約10 公里，旅客能夠邊悠閒欣賞櫻花隧道邊騎車前進，用不同的方式及角度欣賞櫻花美姿，上下車時也會有工作人員在旁協助，遊客可以放心騎乘，享受賞花樂趣。

櫻餅與猿島茶(圖片：星野集團提供)

櫻餅與猿島茶

為了增添賞花樂趣，就絕對少不了甜點，為此飯店也為參加者準備了在土浦市創業七十年，長年受到當地人喜愛的和菓子店志ち乃（Shichino）的櫻餅。特別製作成單手即可方便品嘗的大小，方便在水上邊賞櫻邊享用。還可搭配在茨城猿島台地生產，以濃厚香氣與濃醇層次為特色的「猿島茶」一同享用。

【BEB5土浦】公共空間「TAMARIBA」(圖片：星野集團提供)

行程建議，從BEB5土浦騎乘自行車往新川出發，到達新川，學習水上自行車騎乘方式，騎乘水上自行車，於河面上賞櫻花，體驗活動結束，可在新川在櫻花樹下散步賞花，然後回飯店歸還自行車後再辦理入住！

「水上自行車賞櫻趣」活動於3 月 25 日～4 月 10 日推出，每位 4,000 日圓（含稅），即包括水上自行車、救生衣、櫻餅與猿島茶套餐，請三天前先行電話預約，而參加者須加入投保方可參加！