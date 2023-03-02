針對WBC世界棒球經典賽在台中登場，台中市第五分局與市府交通局規畫出相關管制措施，也公告公車資訊、交通管制、接駁車等資訊。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

針對WBC世界棒球經典賽在台中登場，台中市第五分局與市府交通局規畫出相關管制措施，也公告公車資訊、交通管制、接駁車等資訊。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

針對WBC世界棒球經典賽在台中登場，台中市第五分局與市府交通局規畫出相關管制措施，也公告公車資訊、交通管制、接駁車等資訊。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

針對WBC世界棒球經典賽在台中登場，台中市第五分局與市府交通局規畫出相關管制措施，也公告公車資訊、交通管制、接駁車等資訊。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

受全球矚目的2023年第五屆WBC世界棒球經典賽，即將在5日起至12日在台中洲際棒球場開打，預估每場次都會有超過2萬球迷湧入，轄區台中市第五分局預估周邊環中路、崇德路等路段在開場及散場前後一個小時車潮進入尖峰，除規畫一連串交通管制措施，也提醒球迷們搭乘大眾運輸最便利。

WBC世界棒球經典賽是由美國職棒大聯盟和世界棒壘球聯盟共同策畫的國際棒球大賽，是世界棒球指標性賽事，此次，共七場每場均有2萬餘人將湧入洲際棒球場周邊，賽事場次時間規畫於每日中午12：00及晚間19：00，預期人潮、車潮洶湧，中警五分局與市府交通局規畫出相關管制措施。

市府相關活動交通疏導管制措施如下：在道路管制部分管制範圍分別為四平路（環中路-崇德十九路）、洲際路東西雙向（豐樂一街-四平路）、洲際一街（洲際路-崇德十九路）及崇德十九路（崇德路-豐樂一街），同時開放崇德路東側重劃區道路路邊空間供車輛停放。

中警五分局交通組組長謝志忠提醒球迷搭乘大眾運輸，會場週邊除立體停車場外，將不提供小客車集中停放場域；機車族也請注意，洲際棒球場周邊人行道均禁止停車，警方將會加強執法取締。

中警五分局長陳松寅呼籲，WBC世界棒球經典賽會場周邊交通管制，請經典迷們遵守警察和義交的指揮，行經路口「確實遵守車輛禮讓行人」。