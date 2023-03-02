受到大陸冷氣團影響，境外汙染物隨風南下，高雄地區位處下風處，加上2日上午整體擴散條件較差，導致汙染物容易累積，高雄空品AQI指標大多呈現橘色提醒等級，高市府環保局已於1日提前啟動應變措施，並全方位加強稽查核，杜絕空氣汙染惡化。

高市府環保局表示，高雄2日上午混合層較低，擴散條件較差，偏北風導引汙染物南下，容易累積於高雄地區，且同時受境外汙染影響，PM2.5背景濃度上升，整日空氣品質易達橘色提醒等級。

為了防範空品惡化，環保局已連續2日啟動應變，並於1日下午4時37分通報轄內大型工廠持續執行應變措施，包括興達電廠2部燃煤機組停機，另2部降載至50％以下，而長春、中鋼、中纖等工廠則是要求停爐或降載減排中，盼能降低汙染排放。

此外，環保局也針對大型工廠空品不良應變作為查核、連續監測大型汙染源煙囪汙染物排放、露燃重點熱區執行無人機巡查作業、港區粉粒裝卸操作作業，施行相關防制措施、針對柴油車出入頻繁處執行目測判煙作業，持續全方位加強稽查核。