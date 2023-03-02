宜蘭礁溪知名蔥油餅遭網友踢爆，用大拇指搓掉百元鈔，再跟消費者說少給錢，讓網友氣炸，昨日臉書上出現和攤商一樣名稱的粉專，最新一篇貼文指，網路上有很多被過度剪輯的影片，扭曲且誇大，可能是同業攻擊，強調單一消費者的誤會不影響整間店的品質。但該粉專是否為出包店家經營，無法確認。

臉書粉專昨（1）日下午新增貼文指出，在宜蘭礁溪深耕多年，一直深受當地鄉親和觀光客喜愛，事件爆發後意識到缺乏社群平台經營，因此開設粉專解釋消費過程的誤解，表示網路上有很多被過度剪輯的影片，被刻意歪曲和誇大，可能是同行業競爭者的攻擊。

貼文還強調，這只是單一消費者誤會，不代表整個店舖的經營品質，優質的蔥油餅依舊不變，歡迎舊雨新知再度光臨。

蔥油餅店「搓掉百元鈔」爭議2月28日爆發，但該粉專是昨天（3月1日）才建立，多篇貼文大讚自己的蔥油餅內餡飽滿且每日更換新油，值得關注的是，其中一篇貼文原本寫「你們這些酸民是眼紅我們生意好，中傷我們嗎？」事後又編輯改為「理性溝通和平討論，粗暴言論大可不必。」

粉專多篇言論讓網友不滿，「不要賣餅了啦！專心當魔術師不好嗎」、「這手法實在是太熟練了，開業10年練了10年果然高招」、「過度剪輯？明明是一刀未剪的魔術大秀耶」、「做人還是要老實一點」、「為了100元賠上整個商譽值得嗎？」

另也有網友想到過去富王鴨肉店爭議，當時有不少反串的專頁，「這看就知道是反串吧！各位別誤入幫別人養粉專的陷阱，這是店家真的粉專嗎？」、「確定這是真的店家？台灣很多無聊人士愛蹭熱度，當初富王鴨肉店就有好幾個假粉專了」、「應該是假的，沒人會這樣搞自己」。《中時新聞網》昨日也有打電話求證店家，但電話沒有接通，今日再撥打直接進語音信箱。