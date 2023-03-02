獨派團體「無力者」日前闖入二二八事件紀念會抗議台北市長蔣萬安，事後還拍照炫耀，引發各界撻伐。對此，國民黨前立委蔡正元除質疑，抗議者中一些自爆非二二八家屬的人憑什麼要蔣萬安道歉，也直言，台北市警察局長該被「打屁股」，因為他讓抗議者闖入了會場。

蔡正元昨（1）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》首先質疑，近年本省籍的台北市長，如陳水扁與柯文哲，並沒有對二二八事件道歉，那麼為什麼外省籍的人當市長就要對此道歉？他也不懂，前總統馬英九在台北市長任內，以及蔣萬安這次對二二八事件道歉，但此事跟台北市長的身分有什麼關係？

蔡正元也反問，「無力者」中有人聲稱自己並非二二八事件家屬的後代，那他們有什麼資格，去要求蔣萬安道歉？並且直言，馬英九、蔣萬安要對二二八事件道歉的原因，就是因為他們是外省人。

另外，蔡正元指出，在此次鬧場事件中，現場的警察「好像沒事幹？」他指出，總統蔡英文演講時，是很難可以靠過去影響她的，所以台北市警察局長該被打屁股，因警方怎麼能讓莊嚴肅穆的追思活動，被這些人隨意亂入鬧場，且事後還拍照炫耀、「像得了獎章一樣」 。最後，蔡正元撂話，若他是台北市長，他絕不會讓這種事發生。