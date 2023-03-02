近期有專家預測，到2035年，大陸義務教育階段在校生規模將比2020年減少3000萬，引發關注。中國教育科學研究院教育理論研究所副所長姜朝暉2日撰文表示，人口新變化無疑會對教育產生深遠影響，呼籲相關部門提前部署、科學應對。

大陸《環球時報》刊出姜朝暉專文指出，教育是重要的民生工程，事關千家萬戶的利益，同時又受到政治、經濟、社會、人口、文化等方方面面直接或間接的影響。作為直接以人為對象的一項社會活動，人口新變化毫無疑問會對教育產生深遠的影響。

姜朝暉說，人口出生率下降對教育的影響，將主要體現在三個方面。一是學校生源的減少，首當其衝的是學前教育，隨之而來的，將是基礎教育、職業教育和高等教育的生源都會受到相應的影響；二是對教育品質的要求越來越高，大眾將會對更加公平、品質更高的教育提出更多的期盼；三是老年教育的需求將會持續增大，由此為老年群體提供「老有所學」的學校和場所，同樣迫在眉睫。

姜朝暉認為，面對大陸人口出現的新變化，以及對教育可能產生的衝擊和影響，相關部門要積極關注，加強研究，提前部署，科學應對。

姜朝暉指出，一是要依據人口變化做好規畫。如學前教育，要為育齡階段的家庭提供充分的生育支持，進一步提升普惠性幼稚園覆蓋率，重點要解決3歲以下幼童託管問題；在基礎教育方面，要加強人口對教育的影響的科學預測，統籌城鄉教育一體化發展，適當增加城鎮學位的供給，同時對農村學校進一步優化教學點。此外，要積極發展老年教育和老年大學，為老年人提供教育和學習機會。

二是學校要增強憂患意識，切實提高教育品質。可以預見的是，有些辦學品質不高、社會聲譽不好的學校，招生將會越來越困難，日韓台已經發生類似情況。因此，學校要牢牢樹立品質意識，以品質求生存，以特色謀發展，要真正為學生提供高品質的、個性化的教育。

三是教師要切實提升小班化教學、個性化教育的能力。在教師的需求以及生師比相應降低的情況下，做好教師招錄控制的同時，教師也要加強專業能力的學習，特別是要提升小班化教學、個性化教育以及數位化教學的能力。