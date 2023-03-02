KEVIN DURANT’S FIRST BUCKET AS A PHOENIX SUN. pic.twitter.com/YtD1xWgFO3 — Phoenix Suns (@Suns) March 2, 2023

Kevin Durant already making an impact on both ends.



A block then a 3. pic.twitter.com/k8kW7gyiSC — andrew leezus (@AndrewLeezus) March 2, 2023

歷經一個多月的等待，無情的得分機器杜蘭特（Kevin Durant）終於回歸賽場，只不過他已經換穿太陽隊戰袍，今（2）日杜蘭特迎來在太陽的首次登場，先發上陣24分鐘以14投10中的高命中率砍下23分、6籃板及2火鍋，太陽整場比賽從未落後，最終以105比91輕鬆擊敗黃蜂。

杜蘭特開賽接獲保羅（Chris Paul）助攻，輕鬆以左手上籃拿下在太陽的第一分，接著防守端送出麻辣鍋後，再投進一記漂亮三分球，攻守兩端皆有精彩發揮，杜蘭特上半場就拿下12分，與戴文布克（Devin Booker）並列最高，太陽帶著57比41進入中場休息。

下半場輪到布克發威，個人連續得到8分、單節進帳17分，只是黃蜂努力追回失分，靠著烏布雷（Kelly Oubre）的灌籃，將差距縮小至6分，不過太陽有眾多球星的好處就在這裡，末節由杜蘭特負責收尾任務，單節拿下9分後便打卡下班，太陽再度將領先幅度擴大至雙位數，沒有意外收下勝利結果。

布克轟下全場最高37分，外加7助攻、6籃板及2火鍋，艾頓（Deandre Ayton）進帳16分、16籃板，保羅只有2分，但送出11助攻、2抄截；黃蜂由烏布雷26分全隊最高，另有9籃板，洛席爾得到20分、6籃板及5助攻。