雲林縣長張麗善是護理師出身，她非常重視消防局救護案件。（雲林縣消防局提供）

雲林縣長張麗善昨（1日）出席一場農會會員大會餐敘時，1名老農突然倒地失去呼吸心跳，她立即跪地為他做心肺復甦術（CPR），即時救回一命。（本報資料照片）

雲林縣長張麗善昨（1日）出席一場農會會員大會餐敘時，1名老農突然倒地失去呼吸心跳，她立即跪地為他做心肺復甦術（CPR），即時救回一命。CPR怎麼做再度引起重視，雲林縣消防局救災救護指揮中心主任謝易霖表示，遇到有人失去意識就立刻壓胸，搶救口訣「叫、叫、壓、電」，壓就是CPR，不吹氣也可以。

該名72歲老翁餐敘時突然倒地不起，張麗善當時在台上致詞，護理師出身的她見狀立即衝下台讓老翁平躺，把手掌疊在老翁兩乳中間的位置，連續按壓10分鐘不停，直到119救護車抵達接手，該老翁送往醫院急救後恢復意識，原來他被食物噎住。

雲林縣消防局救災救護指揮中心主任謝易霖指出，不論何種原因失去意識或呼吸心跳，一律都施作心肺復甦術，作用是保持病患血液繼續循環、腦部不壞死，直到119救護人員接手，即使是噎住也一樣。

謝易霖說，簡易版心肺復甦術4字訣「叫、叫、壓、電」，第一個「叫」是叫喚病患，可晃動他的肩膀；第二個「叫」是打119，指定某人打電話，以免慌亂沒人打。

「壓」就是按壓病患胸部，手掌按壓位置是兩個乳頭中間，速度約1秒2下，壓2分鐘（240個按壓）一個循環，至少做10分鐘，「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷」。早期CPR有口對口吹氣的動作，很多人害怕不敢做，謝易霖表示，吹氣對一般民眾有點複雜，加上有傳染病疑慮，簡易版的CPR可以省略，只要對病患一直壓胸即可；若要吹氣，頻率是按壓30次吹2口氣。

「電」指的是AED（傻瓜電擊器），AED使用方法簡單，型號不同有些微操作不同之處，但AED外殼都有圖片指示，按圖照做即可，口訣是「開、貼、插、電」，如果現場沒有AED沒關係，就繼續按壓病人胸部等救護車到。