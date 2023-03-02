爆料者指出，這家日本軟體銀行旗下的半導體與軟體設計公司，正忙著準備今年底左右到紐約IPO（股票初次公開發行）。至於總部還是在英國劍橋的Arm，有沒有可能會去倫敦第二上市，目前看起來機會應該不大。

拒絕評論上述消息的軟體銀行，去年曾把Arm上市規模設定為從600億美元起跳。根據了解，軟銀現在也將從美國的高盛證券、摩根大通或英國的巴克萊銀行，挑選出主要承銷券商。然後，今年夏季結束時先訂價，今年底附近正式掛牌交易。

未上市的Arm不僅是軟銀的金雞母，同時也是全球高科技的重要核心，尤其是智慧手機裡大多數都有Arm的影子。2016年，軟銀砸了320億美元買下Arm之後，還是把Arm留在英國沒搬走。這幾任的英國首相一直想爭取Arm留在倫敦上市，包括現在的蘇納克（Sunak）政府也是。

不過，軟銀老闆孫正義一再強調，希望Arm能在美國IPO，因為當地無論是籌資或各項配套措施等都不在話下。但倫敦證交所還是不放棄任何機會，最近一次公開喊話是在去年7月，當時曾說正盡全力遊說Arm來英國掛牌。