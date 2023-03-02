德國聯邦統計局週三公布的初值數據顯示，二月調合於歐盟標準的消費者物價指數(HICP)為年增9.3%，高於分析師預期的9.0%，並且也略高於一月的9.2%。

與一月相比，HICP為月增1.0%，高於一月的0.7%。

統計局稱，自從烏克蘭戰爭爆發以來，食品和能源的價格上漲特別地明顯，並影響到通膨率。

儘管有政府紓困措施，但二月能源價格為年增19.1%，食品價格也年增21.8%。

德國商業銀行(Commerzbank)研究員Ralph Solveen指出，潛在的壓力可能進一步加大。二月不包括能源和食品的核心通膨率從5.6%升到5.8%。

「由於能源價格不太可能像2022年春季那樣強勁上漲，通膨率可能在未來幾個月下降，但是這並不意味著高通膨已經結束」。

商業銀行首席經濟學家Joerg Kraemer說，已經出現了兩波通膨浪潮。前者受到能源價格的推動，而後者則受到原物料投入價格的推動，這兩者並未減弱。如今，他預計工資上漲將推動第三波通膨浪潮。

荷蘭ING的總體經濟主管Carsten Brzeski說：「勞動力市場正在升溫，我們將看到薪資上漲」。未來一到兩年將出現工資成長，以彌補過去三年購買力的損失。

而工資成長將展現出對核心通膨的影響，核心通膨將居高不下。