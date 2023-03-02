龍頭電子指標股部分，晶圓雙雄台積電(2330)開低震盪、跌幅一度逾1%，股價最低觸515元，力保5日線，盤中收斂到跌幅0.5%左右，聯電(2303)同樣開低震盪，盤中下跌約0.5%，同樣也是站穩5日線之上。昨日一度強攻漲停的指標IC設計股聯發科(2454)，豐厚股利題材僅一日行情，今開低走低，跌幅一度近2%，股王信驊(5274)開低重挫、跌幅最深逾6%。面板雙虎壓回震盪，群創(3481)跌幅在1%~1.5%，友達(2409)也下跌逾1%。鴻海(2317)逆勢有撐，在平盤附近震盪；華邦電(2344)獲美系外資調升到加碼，股價一度大漲逾6.5%。

航運股今受到BDI指數飆破千點激勵，散裝航運剽悍，中航(2612)大漲逾6.5%，裕民(2606)、新興(2605)、四維航(5608)、慧洋-KY(2637)等全數大漲逾5%。貨櫃三雄陽明(2609)大漲逾3%，萬海(2615)、長榮(2603)漲幅也超過2.5%。

內需需求強勢，6000元預計4月將入民眾口袋，觀光股今喜迎商機，寒舍(2739)攻上漲停，夏都(2722)大漲9%，雲品(2748)、遠雄來(2712)上漲逾3.5%，六福(2705)亦走揚逾2.5%。

金融股今盤中壓回，也衝擊指數擴大，兆豐金(2886)下跌逾2.5%，中信金(2891)亦下跌逾1%，其餘元大金(2885)、玉山金(2884)、國泰金(2882)、華南金(2880)也均壓回修正。

分析師表示，美國零售銷售、就業等經濟數據亮眼，加上美國1月CPI及PPI，均高於預期；導致FED立場持續偏鷹派，投資市場也開始調整過度樂觀的貨幣政策預期。企業面來看、NVIDIA財報優於預期，高效運算、伺服器供應鏈轉強，特斯拉降價效應逐步發酵，多個車廠也開始促銷。台股持續於15300-15600箱型整理，惟3月變數較多，預期指數將維持高檔震盪，然內資仍青睞中小型股，以後市來看，建議選股不選市，看好中小型股表現，如新能源概念、電動車與車電、Chat GPT相關高速運算、高股息殖利率、金融、觀光及補庫存原物料概念。