凱基優選高股息30(00915)每單位配息0.22元，凱基AAA至A公司債(00777B)每單位配息0.295元，凱基金融債20+(00778B)每單位配息0.345元，凱基美債25+(00779B)每單位配息0.175元。

凱基優選高股息30ETF基金(00915)經理人施政廷表示，風險性資產歷經去年劇烈修正，今年以來大舉收復失土，台股高股息ETF也隨勢上漲，其中凱基優選高股息30(00915)收盤價今年以來數度寫下新高紀錄，展現成分股篩選機制奏效。施政廷解釋，凱基優選高股息30(00915)每年定審兩次，去年12月的定審中調整了5檔成分股；2023年上半年在庫存調整與企業獲利趨緩下，鎖定高品質、低波動、高股息的選股策略，將是最佳投資策略。

凱基投信債券投資管理部陳侑宣認為，去年歷經股債齊跌，債券殖利率大幅攀升；今年以來隨著通膨數據降溫、升息循環接近尾聲，美債殖利率高點已過，預期未來債券價格劇烈下修的可能性大幅降低。另一方面，今年在經濟成長放緩預期下，高評級公司債受惠殖利率相對高與信用品質穩健，不僅違約風險低，更有機會在景氣下行趨勢中提供賺取資本利得的空間。隨地緣政治風險升溫，企業獲利下修尚待落底，台股繼元月波段漲幅後，進入高檔震盪區，高股息ETF憑藉著提供股息收益，以及篩選機制剔除弱勢成分股的特性，持續受到投資人青睞。

美國聯準會升息進入末升段，美國長天期公債殖利率(30年期)有機會往下；凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00777B凱基AAA至A公司債)經理人黃鈺民指出，以長天期投資等級債為例，除了高殖利率，利率敏感度亦較高，在利率下行時，長天期債券將表現較佳。從評價面來看，長天期投資等級債基本面良好，信用品質穩健，在利率下行環境中可望繳出較佳報酬，投資人可伺機分批布局。