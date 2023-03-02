圖為國防部長邱國正。（資料照,姚志平攝）

國防部今（2）日表示，美國政府於美東時間3月1日就「AGM-88B、AIM-120C」等2型飛彈，金額6億1,900萬美元對臺軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

依路透報導，美國國防部1日宣布國務院已經批准售台價值達6.19億美元（約新台幣189億元）的F-16彈藥及相關軍備。我駐美國台北經濟文化代表處要求購買含100枚AGM-88高速反輻射飛彈（HARM）、23枚HARM訓練飛彈、200枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）、26座LAU-129多用途飛彈發射架（LAU-129 Multipurpose Launchers）等數百枚飛彈、發射器及相關軍備、後勤服務等。

AGM-88B是所謂的「高速反輻射飛彈」，指的是此種飛彈可以尋覓雷達波(雷達波是一種輻射)，並且加以摧毀，因此它也可稱為「反雷達飛彈」，可針對敵方雷達站、防空飛彈基地加以壓制。AGM-88「高速反輻射飛彈」，性能已相當成熟，因此已演化成為巨大的家族譜系，型號從A型開始到G型。

國防部表示， 面對中共常態性派遣軍機與無人機襲擾我防空識別區，影響臺灣空域行動自由，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯的感謝。

國防部指出，本次美方同意供售之2型飛彈，均為空軍已完備作戰能力之彈種，並針對部分功能強化升級，除可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，亦彰顯我預囤作戰需求強化防衛韌性，備戰而不求戰、自助而後人助之自我防衛決心。