周姓毒品通緝犯與美國販毒組織聯繫，去年7月夾藏30公斤的安非他命毒品，試圖要從美國運送到澳洲販賣，從中牟取上億元價差，美國警方根據情資，在一間快遞公司要運送的3D列印機內查獲毒品，台灣警方同步逮捕周姓主嫌、負責跑腿的林姓小弟，士林地院審結，根據周與澳洲毒梟對話紀錄，以及林將聯繫用的手機交付周男，認定兩人共同運輸第二級毒品，判處周男5年8月、林男5年2月有期徒刑，可上訴。

33歲周姓男子，曾在美國唸書，熟識美國當地人士，但返台後因毒品案遭通緝，無法親自出國接洽買賣，去年5月19日，先與澳洲販毒集團聯繫，指使林到馬來西亞，帶回聯繫用的行動電話，再由周的美國友人將30公斤安毒藏在列印機內，試圖運送到澳洲。

美國警方早已接獲情資，並轉報澳洲警方，掌握林與澳洲毒梟在馬來西亞碰面的過程，辯護人雖認為周遭構陷，但判決指出，相關情資傳遞予美國國土安全調查署蒐集，屬於偵查手段。

美國警方7月在洛杉磯一家快遞公司攔查到安毒，台警方同步逮捕共犯，10月再逮幕後主使者，合議庭考量周、林同參與自國外運輸第二級毒品入境他國之犯行，並意圖販賣而持有本案毒品，助長毒品散布，考量兩人均偵審中自白，依法予以減刑，分別判處有期徒刑。