近期民間發生多起個資外洩事件引發各界關注，國發會2日赴行政院會報告「防止非公務機關個資外洩精進措施」，期望透過三大策略方向加強個資保護，包括建立「行政機關落實個人資料保護執行聯繫會議」機制，促進各部會輔導業者提升個資防護能力並加強監管，同時修法提高個資法裁罰額度，以及推動設立個資保護獨立專責監督機關。

關於三大策略，國發會表示，首先是強化聯繫會議功能，行政院為督促各部會落實監管所轄事業之個人資料保護事宜，自2021年8月起在分級、課責、通報及跨部會協調等原則下，建立「行政機關落實個人資料保護執行聯繫會議」機制，由國發會擔任幕僚，邀集行政院所屬機關召開會議，進行橫向協調。

國發會說，行政院將透過聯繫會議要求各部會強化監管效能，由「事前」強化部會執法能量與提升業者個資防護能力、「事中」精進案件通報與監督程序及「事後」落實執法及強化行政檢查等措施，提升行政效能。

第二，提高個資法相關罰則，國發會指出，針對業者違反個資保護之安全維護義務之處罰，現行個資法裁罰額度相較其他國家較低；同時考量數位時代下個資普遍被大量蒐集、運用之情況，宜賦予業者更高之保護責任，國發會將參考外國立法例朝提高裁罰額度的方向研議修法。

第三，推動設立個資保護獨立專責監督機關，國發會說，去年8月12日憲法法庭宣示第13號判決，要求相關機關應於3年內完成個資保護獨立監督機制，而行政院於同年5月公布之「國家人權行動計畫」亦已將「設置獨立隱私專責機關」列入計畫項目。基於獨立監督機制應具備獨立性、專責性及機關化等要素，並與國際接軌，行政院後續將朝設置個資保護獨立專責機關之方向推動。