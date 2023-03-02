立委王婉諭質疑，衛福部2020年5月就承諾，要讓指示用藥逐步退出健保給付，至今仍無進度，不應一再拖延。（翻攝自國會頻道）

缺藥問題延燒，多位專家指出，指示用藥依法不屬健保給付範圍，應盡速回歸市場機制。立委王婉諭質疑，衛福部2020年5月就承諾，要讓指示用藥逐步退出健保給付，至今仍無進度，不應一再拖延。衛福部長薛瑞元回應，目前健保署已著手檢討，讓留下來的指示用藥有核價的遊戲規則可循，預計這1、2個月會有初步結果。

指示用藥的藥性較溫和，安全性較處方藥高，民眾可於一般社區藥局購買，並在醫師、藥師或藥劑生的指示下使用。依照「全民健康保險法」第39條規定，指示用藥不在全民健保給付範圍，但開辦初期考量醫師及民眾的醫療習慣，經行政院衛生署核准，原公、勞保同意給付的指示用藥，仍暫予支付。

王婉諭今天在立院衛環委員會指出，衛福部2020年5月就承諾要逐步讓指示藥品退出健保給付，但經過多次溝通，三年來都沒有進度。薛瑞元回應「我沒辦法承諾所有指示用藥通通退出健保」，但會檢討讓留下來的指示用藥，有核價的遊戲規則可循，目前健保署已經著手，會在這1、2個月有初步結果。

薛瑞元今天赴立院備詢前受訪指出，有一些基層診所常開立的指示用藥，如果一下子通通不給付，會造成民眾要跑兩趟，一趟診所、一趟藥局，所以過去提出時也有一番爭議，未來還可以再研議；但他也強調「這也不一定和缺藥有關」。

國民黨立委溫玉霞也質疑，2021年就開始通報缺藥問題，為何到現在都沒有辦法補齊？薛瑞元表示，缺藥議題有各種不同狀態，有些是通報後已處理，有些是個案，經過調度也可以處理，目前整理出15種比較真正缺藥、沒有替代品項的藥物，大部分問題會在3月中解決。