3歲的林姓女童前年遭方姓生母及她的胡姓男友，以棍棒、徒手施暴凌虐，或要求女童伏地挺身撐地7小時、以腳踩其後背等方式凌虐，女童身體不適求助還遭胡男推撞牆致休克，送醫後死亡，方及胡各遭二審判刑13年6月及13年2月，胡提上訴，遭最高法院駁回確定。

林姓女童在2021年7月至8月30日止之期間內，因不願立刻配合大人指令等舉止，屢經勸誡仍未改善，胡、方就分別徒手或持鋁合金材質之「驅塵氏」乾濕兩用拖把把柄處，毆打林的四肢、屁股等部位，並大力捏掐林的臉頰、雙耳耳垂等部位。

方女咬林姓女童臉頰或手部等部位、持圓形木梳之尖球大力敲打林的手臂等部位、摑掌、掐林的頸部、令林的罰站數小時、命林以伏地挺身之姿勢撐地並以腳踩其後背，使伏地長達約7小時，致其因體力不支而於期間內改以頭頂地板支撐身體而嘴唇缺水致乾裂流血。

方女又拿蓮蓬頭敲林的頭部、使林全裸半蹲雙手平舉罰站、命林下跪，再以腳大力踹、踢林○○腹部數下等行為。方、胡在8月29日凌晨起至8月30日晚間見林姓女童出現全身無力、脫糞、身體不適之異常現象，仍未將林送醫救治。

胡男又因不耐林表示想吐不適，竟在租屋處之浴室，大力推林撞擊地板或牆面，致林牙齦裂傷、上排牙齒斷裂2顆、急速休克而失去意識，方、胡見狀始呼救救護車，將林送往醫院急診室救治，林到院前已無呼吸心跳，送醫急救後仍因大量出血死亡。

台南高分院斥責方女及胡男嚴重背離應盡最大可能確保兒童之生存與身心健全發展並維護其人性尊嚴之教養義務，犯罪情節重大，依對兒童共同犯傷害致人於死罪各判刑13年6月及13年2月，胡男不服提上訴，最高法院駁回定讞。