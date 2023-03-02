國安基金未退，禁空令2月23日卻先退了，金管會主委黃天牧2日赴立法院接受媒體訪問時指出，會解除禁空令的原因主要是看到台股「市場信心已恢復了」，但他還是用八字提醒投資人要「審慎選股、注意風險」。

黃天牧指出，台股大盤指數從去年10月25日的最低點12629點至今年3月1日的15598，已漲了二、三千點，2月23日在解除限空令時也有提到，過去的一、二、六個月，台股漲幅在國際股市包括美股亞股中都是領先的，顯示台股有基本面與韌性。

黃天牧指出，雖然今年一月上市櫃營收有較去年衰退，但台股還是有基本面的，包括現金股利4.53元、股票股利0.18元，共達4.71元，本益比11倍多，外資一月淨匯入75億元、累積匯入是2,235億元、買超2,218億，上市櫃有基本面，外資呈現買超情況。

黃天牧指出，禁空令措施是壓抑空方，現在解除是讓市場恢復多空不同交易策略，禁空令實施後交易量比實施前下降2％左右，恢復後就回復正常交易機制，去年7月至10月21日會實施禁空令是有個過程，當時美國升息資金流到不同市場，有些產業存貨前景，外資有不同想法，影響了投資人信心，所以才會祭出這些措施。

黃天牧表示，這次實施期間長達四個月比以往的三個月還要長，有足夠觀察時間了，所以退場有特別說台股年初至今有9％，超過二、三千點，短期起伏難免，但現在市場信心已恢復了，所以是解除禁空令的原因，投資人還是要審慎選股注意風險。