台北國賓A CUT牛排館為強化午餐競爭力並為回饋忠實顧客，自3月6日起至4月28日止周一至周五午餐，凡點用A CUT牛排套餐，立即升級為「海陸套餐」，餐點額外增加一整隻「炙烤加拿大HPP波士頓螯龍蝦」。另為搶攻「女神節」與「白色情人節」商機，A CUT牛排館將招牌「祕密花園」打造成「女神版豪華祕密花園推車」，於3月8日起至3月14日午餐期間提供桌邊服務， 有10款特製小點可以在餐後依照喜好選擇盡情享用。

A CUT牛排館平日午間套餐主菜共有10款，包含最受饕客歡迎的「美國Flannery乾式熟成21日頂級帶骨肋眼牛排」、「澳洲紅寶石牛排」「澳洲ROAM純草飼老和牛肋眼牛排」、「澳洲Mayura純種巧克力和牛肋眼牛排」、「日本鹿兒島小田牛肋眼牛排」等，由A CUT行政總主廚凌維廉精挑細選的牛排，在競爭激烈的牛排市場已成功建立口碑形象。而升等的海鮮主菜為一整隻的「炙烤加拿大HPP波士頓螯龍蝦」，精選上等的螯龍蝦直火炙烤而成，肉質彈牙並吃得出鮮甜香氣。餐後招牌甜點舒芙蕾，經烘烤過的舒芙蕾表皮吹彈可破，口感細膩而輕盈。

針對3月「女神節」與「白色情人節」，A CUT牛排館將招牌「祕密花園」打造成「女神版豪華祕密花園推車」，於3月8日至3月14日午餐期間提供桌邊服務，讓賓客如女神般享用各種甜品，主廚特製小點共有10款，包含可麗露、蜂蜜瑪德蓮、花生費南雪、焙茶棉花糖、蝴蝶酥、法式軟糖、覆盆子馬卡龍、檸檬磅蛋糕、生巧克力、巧克力塔。