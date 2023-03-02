民進黨政府推動「全民防衛動員準備法」修法，引發朝野質疑，傳出黨政高層決定暫緩修法。國民黨副秘書長李彥秀今質疑，「暫緩修法」做法，根本是去年民進黨政府推「數位中介服務法」立法翻版，賊心不改，類似修法仍會層出不窮。

李彥修認為，民進黨一貫暗黑五部曲：用國安名義包裝獨裁法條；趁連假或其它重大議題時暗度陳倉偷公布草案；若沒人發現，就用國會多數輾壓力法；若被抓包，就立刻暫緩，假裝傾聽民意；闖關失敗，換個包裝，重新上架。

李彥秀批評，民進黨以民主進步為名，但完全執政的權力魔戒，卻讓民進黨成為失去靈魂的殭屍；民進黨的賊心不改，視台灣民主政治為政黨利益的禁臠，未來類似「數位中介法」以及「全民防衛動員準備法」修正草案的例子仍將層出不窮。

對「全民防衛動員準備法」修法可能遭擱置，李彥秀說，「笨蛋！問題不在缺乏溝通，而是民進黨獨裁、極權、反民主的心態」；「可悲！國防部聽命辦事，揹了黑鍋，被媒體輿論痛批，還不敢吭聲」。