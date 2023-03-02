台北市長蔣萬安在二二八紀念活動致詞時稱自己身為台北市長要為二二八事件致歉。民進黨台北市議員王世堅昨表示這是一個好的開始，但是美中不足的是蔣萬安不是以蔣家後代的身份來致歉，而是以台北市長的身份。不過王也說，身為二二八遺屬的他，「已經可以放下」。而蔣萬安2日上午被問及此事說，自己會朝坦然面對、還原真相、撫平傷痕，促進社會和解持續努力。

蔣萬安今上午前往身障就業型社會企業-建北加油站體驗一日加油員，會前受訪被問及王世堅希望他以蔣家後代身份致歉，蔣萬安表示，他的態度非常清楚且一貫，面對二二八就是坦然面對、還原真相、撫平傷痕，並促進社會和解。他所接觸到的二二八遺屬，有反映很多心聲跟意見，在他可以做的範圍內，台北市政府會盡可能挖掘史料，並公開呈現。

另王世堅稱自己是二二八受難家屬，曾提出要求蔣萬安能以蔣家後代身份向全體市民、國人還有所有二二八受難家屬致歉，而蔣萬安也確實致歉。就自己來說，個人對蔣萬安可以放下，對此蔣萬安再度表示，一樣就是坦然面對過往的這段歷史，針對史料都會盡可能地公開，供各界來檢視，也會盡可能照顧二二八的遺屬。