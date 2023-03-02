范姓男子不甘前女友分手，7年前他先以私密照逼迫性侵她，再誘騙她喝下事先加了FM2毒品的蜂蜜水，迷昏後再性侵2次，並用攝影機偷拍性愛過程，最高法院駁回上訴，依強制性交等罪，各判刑3年2月及7年6月定讞。

范男在2016年7月15日下午6點在桃園市一家旅館內，示意握有對前女友名譽不利之私密照片及影片，表明除非她與其性交，其才會將該等照片及影片刪除等語，以此手法脅迫她，而對她為強制性交得逞後（此部分去年判刑3年2月定讞）

范男性侵後，當天晚上又欺瞞不知情之前女友飲用他預先摻入FM2之蜂蜜水，使她因藥效發作而陷於昏睡之際，接續2次對她強制性交得逞，並同時以微型錄影器，拍攝他性侵的過程。

高院更一審斥責范男惡性非輕，惟念其年紀尚輕，行為時剛成年，且坦承犯行，並與被害人成立調解並賠償損害，依藥劑及對被害人為錄影強制性交罪判處有期徒刑7年6月，上訴後，最高法院駁回確定，檢方將再向法院聲請定執行期。